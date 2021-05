Sporting campeão. Milhares de adeptos celebram regresso aos títulos em Faro

Milhares de adeptos sportinguistas saíram à rua em Faro para celebrar um título "incrível e fantástico" do Sporting, celebrando o golo decisivo de Paulinho frente ao Boavista (1-0).

"Isto é incrível, é fantástico. Não me lembro de ver o Sporting campeão. Eu tinha nove anos da última vez, não tenho memória nenhuma, mas isto é incrível", disse Alexandra Sousa, de 28 anos, à agência Lusa.

A adepta 'leonina' foi uma entre milhares de simpatizantes algarvios do Sporting, que começaram a noite junto ao núcleo sportinguista local e se dirigiram depois a pé até à baixa, uma vez que a PSP cortou o trânsito automóvel nas principais artérias da cidade.

"Sinceramente, não acreditava. A meio da época, começou a tremer, mas até ao fim foi sempre a acreditar. A figura decisiva? Foi o Paulinho, que marcou o nosso golo hoje (terça-feira)", declarou Alexandra Sousa, sem esquecer o presidente, Frederico Varandas, pela "boa contratação" de Rúben Amorim,

Filipe, outro adepto dos 'leões', também expressou uma "emoção muito grande" pelo regresso aos títulos do Sporting, 19 anos depois do último campeonato nacional conquistado pelo emblema lisboeta.

"Isto é espetacular. Não estávamos à espera. É nossa e já ninguém nos tira. [Em 2002] era muito novo, tenho 25 anos, lembro-me vagamente, mas isto é espetacular. Não há melhor", disse.

Na baixa da capital algarvia, entre milhares de adeptos, Filipe admitiu que, no início da temporada, "não acreditava" no título.

"Fiquei chateado quando veio o Ruben Amorim, mas foi uma grande 'chapada' na cara que eu levei e ainda bem", frisou.

Para outro adepto do Sporting, Carlos, de 45 anos, "a humildade, a confiança, muita dedicação e a simplicidade" foram decisivas no 19.º título do Sporting.

"Nem precisámos de milhões. A figura decisiva foi o Paulinho, hoje foi o finalizador. O Rúben Amorim é um treinador com futuro", declarou o simpatizante sportinguista.

O Sporting sagrou-se na terça-feira campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos do jogo da 32.ª jornada da I Liga.

Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os 'leões' somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.