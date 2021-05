Sporting levanta a taça de campeão nacional

O Sporting ergueu esta terça-feira o troféu de campeão português de futebol da época 2020/21, perante um estádio José Alvalade vazio.

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, entregou o o 19.º troféu de campeão nacional ao jogador e capitão Sebastián Coates.

O capitão Coates, o último a subir ao palanque, ergueu o troféu, ao som da música We are the champions, dos Queen. Passou depois por todos os jogadores, que fizeram a festa no relvado do Estádio de Alvalade, em Lisboa.

Os novos campeões, que sucedem ao FC Porto, foram chamados um a um para o palanque, onde já estava colocado o troféu.

O treinador Ruben Amorim, com uma camisola igual à dos jogadores, foi dos últimos a ser chamado para a festa, à qual assistiram, no relvado, vários familiares.

O estádio José Alvalade estava vazio, mas há apoio de milhares de adeptos no exterior.

O Sporting sagrou-se, esta terça-feira, campeão nacional de futebol. Os "leões" voltam a conquistar o título 19 anos depois.