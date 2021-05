Sporting campeão. “Trajeto do da equipa foi sensacional”

A percurso do Sporting até à vitória no campeonato fez Augusto Inácio, antigo treinador dos leões e campeão em 1999/2000, lembrar as antigas vitórias.

“Lembrei-me do trajeto da equipa do Sporting que foi espetacular – sensacional inclusive – que nos fez acreditar, à medida que os jogos iam passando, que o Sporting ia somando pontos”, disse o treinador.

Para Augusto Inácio, a esperança do Sporting campeão começou há algum tempo, especialmente depois do empate no estádio do Dragão. “Se o Sporting for ao dragão e não perder o jogo, o Sporting é campeão por que mantêm os 10 pontos de avanço”, pensou na altura.

Mas foi no Braga que teve a certeza – “não há certezas no futebol” – de que eram os leões quem iria erguer a taça este ano.