Já foi entregue o relatório preliminar da comissão de inquérito à TAP.

O relatório preliminar da comissão de inquérito à TAP já foi entregue no Parlamento, ilibando o Governo de responsabilidade na indemnização paga a Alexandra Reis. O documento tem 181 páginas e é da autoria da deputada do PS Ana Paula Bernardo.

No relatório preliminar, conclui-se que o despedimento de Alexandra Reis foi da “exclusiva vontade e iniciativa” de Christine Ourmières-Widener, a então CEO da companhia aérea.

“O processo de cessação de funções na TAP da Alexandra Reis, tanto quanto a CPI conseguiu apurar, partiu de exclusiva vontade e iniciativa de Christine Ourmières-Widener, foi por ela integralmente gerido e, só num momento final e depois de concluído o processo negocial, foi dado a conhecer a todos os membros do Conselho de Administração. Ao longo do processo não foi possível apurar com exatidão as razões e motivos que estiveram na base da saída de Alexandra Reis”, lê-se no documento.