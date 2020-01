Novo vídeo mostra que avião ucraniano foi atingido por dois mísseis

As imagens captadas por uma câmara de segurança foram publicadas pelo jornal New York Times. O vídeo permite ver um primeiro míssil disparado contra o avião das linhas aéreas ucranianas. O aparelho não cai logo e tenta regressar ao aeroporto de Teerão, já sem sinal de rádio.



É nessa altura que é abatido por um segundo míssil e aí, completamente dominado pelas chamas, começa a descer em direção ao solo.

O regime iraniano mantém a versão de que o aparelho foi abatido por engano, confundido com um míssil de cruzeiro, numa altura de tensão militar entre o Irão e os Estados Unidos.

Na Índia, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano reconheceu que a população foi enganada nos primeiros dias depois da queda, quando a explicação inicial das autoridades apontava para problemas mecânicos.

O ambiente de contestação no Irão marca a contagem decrescente para as legislativas, agendadas para o próximo mês. Hoje, o presidente iraniano apelou à unidade e reconciliação nacional durante todo o processo. O chefe de Estado pediu também uma maior coordenação e supervisão das Forças Armadas para garantir que não haja mais tragédias como o abate do avião que fez 176 mortos.