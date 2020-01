ABEDIN TAHERKENAREH

O Presidente iraniano pede mudanças no Governo e admite que o abate do avião ucraniano abriu uma crise de confiança no regime de Teerão.

Hassan Rouhani pediu ainda às autoridades competentes que todas as candidaturas apresentadas sejam validadas.

O Presidente sublinha que as pessoas querem diversidade, que o povo é quem manda e que os políticos devem servir com modéstia, precisão e honestidade.