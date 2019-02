Ouvidos dois arguidos no processo do incêndio de Pedrógão Grande



Dois dos arguidos na instrução do processo do incêndio de Pedrógão Grande foram ouvidos esta terça-feira no Tribunal de Leiria. Fernando Lopes, o autarca de Figueiró dos Vinhos, e José Revés, membro da comissão executiva da Ascendi.