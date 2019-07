"Vários défices de transparência" na atribuição dos fundos de Pedrógão

A auditoria do Tribunal de Contas ao Fundo REVITA, que gere os donativos dos incêndios de 2017 em Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, aponta para "vários défices de transparência" na utilização dos fundos.

O relatório considera ainda que os critérios de atribuição dos apoios são imprecisos e não asseguraram que os donativos tenham chegado apenas a quem deles precisava.

No relatório pode ler-se que o fundo REVITA foi transparante no que toca aos donativos de 7,3 milhoes de euros em dinheiro, mas o mesmo não aconteceu com os donativos em espécie, avaliados em cerca de 600 mil euros, e acrescenta que os municípios não prestaram contas de todos bens que receberam.