Julgamento de Pedrógão Grande. Segundo dia de sessão decorre na Batalha

A segunda sessão do julgamento das mortes no incêndio de Pedrógão Grande, em 2017, começou hoje. Depois das críticas desta segunda-feira às condições e limitação de entradas no Tribunal de Leiria, hoje a audiência decorre na Exposalão Batalha.

O julgamento estava marcado para as 9:30, mas acabou por ser apenas às 11:00. Um atraso que, à semelhança da primeira sessão, foi provocado pela greve dos funcionários judiciais.

Na sessão desta terça-feira continuam a ser ouvidos os quatro arguidos que quiseram prestar declarações ao tribunal no início do julgamento. Os três arguidos da Ascendi e ainda o presidente da autarquia de Figueiró dos Vinhos, Jorge Abreu.