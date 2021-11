Pedrógão Grande: comandante Arnaut "não podia fazer mais"

O investigador Domingos Xavier Viegas diz, esta segunda-feira, no Tribunal de Leiria, que o comandante dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, arguido no processo dos incêndios, não podia ter feito mais.

Perante as perguntas de Fernanda Girão, advogada do comandante Augusto Arnaut, o investigador confirma que "perante a situação que estava a enfrentar, não tinha os meios" necessários e "agiu em conformidade" naquele momento.

"Não poderia ter feito diferente, com as condições que tinha?" , questiona Fernanda Gião, ao que o investigador responde: "concordo" .

O professor catedrático jubilado é uma das testemunhas no julgamento de 11 arguidos para apurar eventuais responsabilidades criminais nos incêndios de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, em junho de 2017, nos quais o Ministério Público contabiliza 63 mortos, sendo que 44 feridos quiseram procedimento criminal.

A maioria das mortes ocorreu na Estrada Nacional 236-1, que liga Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos.

Segundo referiu Domingos Xavier Viegas, o comando distrital "estava a par da situação de Escalos Fundeiros" e a decisão de enviar os meios aéreos "era do comando distrital e do comando nacional".

"Faltou ao comandante Arnaut um posto de comando. Não tinha as imagens em tempo real, mas agiu bem, perante as informações que dispunha no momento", reforça.