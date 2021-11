Documentário de Di Caprio sobre Pedrógão Grande estreia em 2022

Uma das maiores tragédias em Portugal vai chegar ao conhecimento de todo o mundo: Leonardo DiCaprio produz um documentário sobre alterações climáticas baseado nos incêndios de Pedrógão Grande.

O cenário deixado pelas chamas espalhou-se por 53 mil hectares, sendo que o incêndio de Pedrógão Grande matou 66 pessoas, chocou o país e as imagens da destruição correram o mundo.

Foi preciso uma semana para apagar o fogo num dos anos mais negros da história do país em mortes e área ardida.

O momento foi gravado na história nacional e captou a atenção de Leonardo Di Caprio.

O ator é uma das vozes mais influentes e ativas sobre o tema das alterações climáticas, central na 26.ª Cimeira do Clima das Nações Unidas, onde não passou despercebido.

Uma das razões para a presença de Di Caprio na COP26 foi a exibição do documentário "From Devil"s Breath", centrado nos incêndios de Pedrógão Grande e nos sobreviventes aos fogos de 2017.

Ainda não foram publicadas imagens do documentário, mas sabe-se que foi realizado por Orlando von Einsiedel, vencedor de um Óscar pelo documentário "Os Capacetes Brancos" em 2016.

A obra, além de retratar as histórias dos sobreviventes e de quem luta todos os dias para que a tragédia não se repita, oferece uma ferramenta que pode ajudar a prevenir esse cenário: uma plataforma de dados de acesso gratuito criada para juntar organizações de todo o mundo, dedicadas à reflorestação.

"From Devil"s Breath", ou "Bafo do Diabo", é uma curta-metragem de uma série de documentários sobre alterações climáticas, com estreia prevista para 2022.

