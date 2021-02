Covid-19. 2% da população portuguesa já recebeu as duas doses da vacina

Quase 200 mil pessoas já receberam em Portugal continental as duas doses da vacina contra a covid-19. No topo da vacinação encontram-se a região Norte e as pessoas entre os 29 e os 49 anos. Este balanço, com dados até ao passado domingo, encontra-se no novo relatório da Direção-Geral da Saúde para acompanhar o processo de vacinação.

O objetivo deste relatório é reforçar a transparência da campanha de vacinação. Publicado todas as terças-feiras, faz o balanço da semana anterior.

Até ao passado domingo, 332.762 pessoas receberam a primeira dose. Com a vacinação completa, ou seja, com as duas doses, são quase 200 mil pessoas em Portugal continental, o que representa 2% da população residente.

