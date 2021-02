Covid-19. Eficácia da vacina da Johnson&Johsnon está acima do mínimo imposto pelos reguladores

A Johnson&Johnson submeteu esta terça-feira o pedido de comercialização da vacina contra a covid-19 à Agência Europeia do Medicamento. Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa explica à SIC Notícias como funciona esta vacina e analisa os atrasos na realização do plano de vacinação.

“Ao contrário das várias vacinas que neste momento temos aprovadas e em utilização, esta vacina [da Johnson&Johnson] apenas requer uma dose, uma administração, e tem condições de armazenamento que são também bastante favoráveis, porque pode ser armazenada numa temperatura de um frigorífico normal”, explica o investigador na Edição da Tarde.

Uma questão que tem sido levantada sobre o fármaco desenvolvido pela Janssen – a farmacêutica da Johnson&Johnson – prende-se com a eficácia demonstrada nos ensaios clínicos, que fica abaixo das registada para as vacinas da Pfizer e da Moderna. A vacina da Johnson&Johnson terá uma eficácia a rondar os 70%. Caso seja aprovada pela Agência Europeia do Medicamento, “não há razão nenhuma para desconfiar” afirma Miguel Prudêncio.

“Quando se começou a tentar desenvolver uma vacina contra a covid-19, o que foi estabelecido pelas agências reguladoras como limiar mínimo de eficácia de uma vacina para ser aprovada era os 50%. Neste momento, estamos a falar de diferentes vacinas, todas elas muito acima desse limiar dos 50% de eficácia”, esclarece o investigador.

Em relação aos atrasos no cumprimentos dos planos de vacinação, Miguel Prudêncio lembra que se trata de um problema de fabrico das farmacêuticas, que não cumpriram os calendários a que se comprometeram. No entanto, destaca ainda a importância da negociação ter sido realizada pela União Europeia.