Covid-19. 2,3% da população portuguesa já levou as duas doses da vacina

Os últimos números sobre a vacinação contra a covid-19 em Portugal foram divulgados esta sexta-feira.

Mais de 6% da população levou a primeira dose e 2,3% têm a vacina completa, um número que anima o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, apesar dos contratempos das últimas semanas.

O plano de vacinação português segue em linha com a média da União Europeia. Há menos doses disponíveis do que se achava para estes primeiros meses, mas o Governo acredita que as metas serão atingidas.

Apesar do avanço das vacinas, o Governo diz que ainda é cedo para falar em reabrir o país.

Portugal está há mais de um mês em confinamento, sem prazo para terminar.