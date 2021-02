Covid-19. Mais de 248 mil pessoas já foram vacinadas em Portugal

Portugal já vacinou 248.708 pessoas, desde 27 de dezembro de 2020, revela o relatório de vacinação da Direção Geral da Saúde desta terça-feira. Mais de 433 mil receberam a primeira dose da vacina, o equivalente a 4% da população portuguesa.

O país já recebeu 830.730 doses da vacina, sendo que 718.143 já foram distribuídas.

No relatório constam também os dados da vacinação por faixa etária. Oito porcento da população com mais de 80 anos já recebeu as duas doses da vacina e 19% tomou a primeira dose.

POPULAÇÃO VACINADA

% por faixa etária

Na região Centro encontram-se vacinadas 163.749 pessoas, mais 34.271 que na passada semana, correspondendo a 4% da população, enquanto no Alentejo estão 51.347 pessoas com as duas doses da vacina, mais 6.683, representando, igualmente 4% da população.

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais vacinas administradas 221.815, mais 49.844 que na semana anterior, correspondendo a 2% da população, enquanto na região Norte a vacinação completa foi administrada a 219.961 pessoas, mais 47.000.

Na região do Algarve encontram-se vacinadas 23.995, mais 5.236 que na semana anterior, correspondendo igualmente a 2% da população da região.Segundo o relatório semanal que refere o período temporal entre dia 27 de dezembro e 21 de fevereiro, foram recebidas 830.730 doses tendo sido distribuídas 718.143.



VACINAÇÃO POR REGIÃO

Em Portugal Continental

A nível mundial, uma forma de perceber a velocidade a que os diferentes países estão a vacinar é a de observar o número de doses administradas por 100 habitantes.

PAÍSES COM MAIOR NÚMERO DE DOSES INOCULADAS

Total de doses inoculadas por 100 habitantes. Em países e territórios com mais de 100 mil habitantes

POPULAÇÃO COM A VACINA COMPLETA

Percentagem da população residente com a vacina completa. Em países e territórios com mais de 100 mil habitantes

