Covid-19. Mais de 265 mil portugueses tomaram as duas doses da vacina

O relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde revela esta terça-feira que 603.486 portugueses já receberam a primeira dose da vacina, o equivalente a 6% da população, e 265.281 já têm a vacinação completa, cerca de 3% da população.

Os dados dizem respeito ao período entre 27 de dezembro de 2020 e 28 de fevereiro de 2021.

Mais de 30% (225.171) da população com mais de 80 anos já tomou a primeira dose da vacina e 9% (57.191) tomaram as duas doses. Esta é a faixa etária com mais vacinas administradas.

Portugal recebeu mais de um milhão de doses de vacinas, sendo que 933.847 doses já foram distribuídas.