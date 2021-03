Covid-19. Psiquiatras querem doentes mentais nos grupos prioritários de vacinação

Os especialistas pedem prioridade para os doentes mentais graves no Plano de Vacinação para a covid-19, alegando que o risco de morte nestes pacientes é mais elevado do que nos doentes com insuficiência cardíaca ou doença coronária.

O apelo do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos surge já depois da última revisão do Plano de Vacinação. Os psiquiatras consideram que a pandemia pôs a nu o fraco investimento na saúde mental ao longo de décadas e, neste contexto, encontrou dados mais preocupantes.

Compreendendo que o número de vacinas existentes não chega para todos e sublinhando também a urgência de outras patologias, os especialistas chamam a atenção para mais este fator de estigmatização dos doentes mentais.

O alerta dos psiquiatras não se limita a evidenciar as limitações do presente, mas a precaver o futuro, sublinhando que o investimento na saúde mental é uma urgência.