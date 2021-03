Covid-19. Mais de 293 mil portugueses tomaram as duas doses da vacina

O relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde revela esta terça-feira que 739.662 portugueses já receberam a primeira dose da vacina, o equivalente a 8% da população, e 293.245 já têm a vacinação completa, 3% da população.

Os dados dizem respeito ao período entre 27 de dezembro de 2020 e 7 de março de 2021.

Mais de 47% da população com mais de 80 anos já tomou a primeira dose da vacina e 10% tomaram as duas doses. Esta é a faixa etária com mais vacinas administradas.

Os indicadores por região mostram que, no Norte, foram vacinadas 341.873 pessoas, com 53.493 vacinadas na última semana, enquanto em Lisboa e Vale do Tejo foram vacinadas 333.654 pessoas, com 54.935 vacinadas na última semana.

Depois, no Centro, foram vacinadas 239.360 pessoas, das quais, 33.553 foram vacinadas na última semana, seguindo-se o Alentejo, com 78.112 vacinados (12.993 na última semana) e o Algarve conta com 38.419 pessoas vacinadas (4.975 na última semana).