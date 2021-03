AstraZeneca. Muitos países anunciaram retoma da vacinação, outros pedem mais tempo

Depois da Agência Europeia de Medicamentos manter a confiança na vacina contra a covid-19 da AstraZeneca, alguns países anunciaram retomar a vacinação já esta sexta-feira. No entanto, alguns pedem mais tempo.

A Suécia é um dos países mais cauteloso no regresso do fármaco aos cidadãos. As autoridades dizem que precisam de uns dias para analisar a decisão do regulador europeu.

A Irlanda vai tomar uma decisão esta sexta-feira.

Já a Bélgica diz que não podia prescindir da vacina. Espanha já decidiu retomar a administração, mas só recomeça na próxima semana. Alemanha, Itália, Letónia e Lituânia recomeçam já esta sexta-feira.

Os Estados Unidos revelaram que vão permitir a exportação de vacinas pela primeira vez. Libertam quatro milhões de doses para o México e Canadá.