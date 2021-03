Marques Mendes diz que Portugal vai testar um novo modelo de vacinação em massa

No próximo fim de semana e no segundo de abril vão ser vacinados cerca de 200 mil portugueses. A notícia foi avançada por Marques Mendes no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite da SIC, este domingo.

O comentador anunciou que dentro de poucos dias o país vai testar um novo modelo de vacinação em massa.



"Isto é basicamente como? É, basicamente, em espaços muito amplos, designadamente pavilhões, que são disponibilizados pelas autarquias. Quando é que vai começar? No próximo fim de semana".