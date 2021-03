Covid-19. Quase um milhão de portugueses já tomou a primeira dose da vacina

O relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde revela esta terça-feira que 942.825 portugueses já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, o equivalente a 9% da população, e 471.204 já têm a vacinação completa, 5% da população.

Os dados dizem respeito ao período entre 27 de dezembro de 2020 e 21 de março de 2021. 61% da população com mais de 80 anos já tomou a primeira dose da vacina e 16% tomaram as duas doses. Esta é a faixa etária com mais vacinas administradas.

Os indicadores por região mostram que no Norte foram vacinadas 449.858 pessoas, com 68.257 vacinadas na última semana, enquanto em Lisboa e Vale do Tejo foram vacinadas 440.279 pessoas, com 53.221 vacinadas na última semana.

Depois, no Centro, foram vacinadas 310.964 pessoas, das quais, 39.894 foram vacinadas na última semana, seguindo-se o Alentejo, com 97.249 vacinados (11.297 na última semana). O Algarve conta com 51.051 pessoas vacinadas (mais 5.621 na última semana).

Até ao último domingo, Portugal tinha recebido um total de 1.713.540 vacinas contra o vírus SARS-CoV-2, tendo sido distribuídas pelos pontos de vacinação do país 1.462.079 doses.