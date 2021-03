Em todas as unidades de investigação criminal do país há inquéritos a decorrer sobre vacinação indevida

A Polícia Judiciária está a investigar a vacinação irregular, ou seja de pessoas que foram vacinadas sem constarem na lista.

A investigação de mais de 40 processos em todo o país está a decorrer a bom ritmo. É à Polícia Judiciária que cabe avaliar a forma como a vacinação ilegal ocorreu.

No inicío de março a Procuradoria-Geral da República deu instruções aos magistrados do Ministério Público para remeterem todos os casos suspeitos de toma irregular de vacinas para a PJ. De fora poderão ficar os casos em que, não havendo alternativa ao desperdício, as vacinas tenham sido administradas a alguém próximo ou conhecido, por causa do prazo de validade ser curto.