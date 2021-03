Covid-19. União Europeia reforça mecanismo de transparência devido à vacinação atrasada

A Europa procura uma solução para o que considera ser um desequilíbrio nas exportações de vacinas a partir do continente. O assunto foi debatido na cimeira virtual que juntou os lideres dos 27 estados-membros.

Os números da presidente da Comissão Europeia mostram a disparidade entre as 120 milhões de doses contratadas à AstraZeneca e as entregues no primeiro trimestre e o perigo do padrão se repetir nos proximos três meses.

A União Europeia diz que o êxito da campanha de vacinação no Reino Unido está a ser feita à custa dos milhões de vacinas exportadas pela União Europeia.

O Presidente francês diz que faltou ambição à União Europeia, que é como um motor a diesel.

A maior visada nas críticas, Astrazeneca, reviu entretanto em baixa os eficácia dos ensios clínicos nos Estados Unidos. A Dinamarca resolveu prolongar a suspensão da vacina por mais três semanas. A Suécia apenas a aplica a maiores de 65 anos.