Vacinação nas escolas. Professores e funcionários já começaram a ser convocados

Os professores e funcionários já começaram a ser convocados para a vacinação contra a covid-19. O processo vai arrancar este sábado para os profissionais do pré-escolar e 1.º ciclo e também das atividades de enriquecimento curricular e apoio à família. Nesta fase serão vacinados cerca de 80 mil profissionais que já se encontram nas escolas.

As convocatórias começaram no final desta quarta-feira, depois do Ministério da Saúde ter confirmado as listas para evitar que fossem novamente chamados profissionais já imunizados por cumprirem outros critérios.

Este primeiro grupo de cerca de 80 mil profissionais inclui também todos os envolvidos nas atividades de enriquecimento curricular e apoio à família.

Durante o mês de abril, e à medida que abrirem as escolas públicas e privadas de outros níveis de ensino, serão chamados os respectivos profissionais.

Sempre que o grupo seja inferior a 250 pessoas, o processo decorre nos centros de saúde. Se tiver entre 250 a 500 profissionais, a vacina será administrada nas escolas. Com um grupo maior, a inoculação será realizada em centros de vacinação.

