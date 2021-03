Professores e funcionários vacinados até 18 de abril. Docentes universitários fora do calendário

Todos os professores e funcionários das creches e das escolas até ao secundário deverão ser vacinados até 18 de abril.

A vacinação deverá ficar concluída em quatro fins de semana. Vai decorrer ao sábado e domingo para não afetar as aulas. Fora deste plano de vacinação ficaram os docentes e funcionários das universidades.

Em quatro fins de semana a task force prevê vacinar 277 mil professores e funcionários escolares. Será o maior volume de inoculações diárias desde a chegada das vacinas a Portugal. O plano é visto como um teste à capacidade de vacinação, que deve aumentar a partir de abril.

Ao que a SIC apurou, o critério de vacinação é o mesmo para o país inteiro e tem em conta os graus de ensino.

Calendário por graus de ensino

A 27 e 28 de março as vacinas chegam aos infantários e ao primeiro ciclo. Em dois dias serão vacinadas cerca de 79 mil pessoas.

As creches foram deixadas, estrategicamente, para uma semana mais tarde, por se entender que o risco de transmissão é menor. Assim, os educadoers de infância e respetivos funcionários vão ser vacinados no fim de semana da Páscoa.

Na mesma altura, serão vacinados os responsáveis do segundo ciclo e também os cerca de 16 mil professores das chamadas AEC, as Atividades de Enriquecimento Curricular, que, ao que a SIC apurou, não estavam inicialmente previstas no plano. Neste primeiro fim de semana de abril serão dadas 90 mil vacinas contra a covid-19.

Uma semana depois, chega a vez do ensino secundário, com um total de 112 mil vacinas. O plano prevê ainda os dias 17 e 19 de abril para finalizar este ultimo grupo.

