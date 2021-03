Continuam os testes à covid-19 nas escolas. Cruz Vermelha suporta a testagem no privado

Os funcionários das creches, do pré-escolar e do primeiro ciclo continuam a ser testados à covid-19.

No plano inicial do Governo, as escolas privadas não estavam incluídas na testagem. O Governo recuou, mas a inclusão do setor privado e corporativo na campanha de testagem implica uma despesa adicional, que numa primeira fase vai ser suportada pela Cruz Vermelha Portuguesa.

Esta quarta-feira de manhã, a secretária de Estado da Educação acompanhou o processo no colégio Luso-Francês, no Porto.

