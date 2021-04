Covid-19. Vacinar 97 mil pessoas por dia é a meta para este trimestre

O ritmo da vacinação vai acelerar com a chegada de mais vacinas já a partir de quinta-feira. A ministra da Saúde assegurou esta terça-feira que o Governo não vai esquecer as pessoas com patologias específicas.

Dez por cento das vacinas destinam-se a pessoas com doenças, independentemente da idade, enquanto, a vacinação em massa faz-se dos mais velhos para os mais novos com um calendário para cumprir.

A meta é vacinar 97 mil pessoas por dia mas, para isso, os prazos de entregas têm que ser cumpridos e não podem haver pausas na administração das vacinas.