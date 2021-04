Covid-19. Portugal prepara grande operação de vacinação no próximo fim de semana

Docentes e não docentes do 2º e 3º ciclos e ensino secundário e trabalhadores das chamadas "respostas sociais", como creches, centros de dia, centros de atividades ocupacionais e serviços de apoio ao domícilio, vão receber as primeiras doses da vacina contra a covid-19 no próximo fim de semana.

É uma operação em grande escala, com 120 centros de vacinação instalados em todo o país, e que vai recorrer sobretudo à vacina da Pfizer, já que o fármaco da AstraZeneca está limitado - não pode ser administrado a menores de 60 anos - e a vacina da Janssen também está em suspenso, à espera do parecer da Agência Europeia de Medicamentos, depois de ter sido suspensa nos Estados Unidos por terem sido detetados seis casos de coágulos sanguíneos.