Covid-19. António Costa felicita responsáveis do plano de vacinação, autarcas e profissionais de saúde

Cerca de 183 mil portugueses foram vacinados contra a covid-19 este fim de semana. No total, já foram administradas mais de dois milhões e meio de doses em Portugal.

O primeiro-ministro felicitou os responsáveis pelo Plano de Vacinação, os autarcas e os profissionais de saúde.

"Temos de dizer em primeiro lugar que está de parabéns o Almirante Gouveia e Melo. Com uma inestimável ajuda devem ser felicitados os autarcas e os profissionais de saúde. Esta é uma operação gigantesca e pode ter havido falhas aqui ou acolá...é impossível nunca haver falha nenhuma, mas quer dizer correu muito bem", disse António Costa.

O processo de vacinação está a acelerar. A União Europeia anunciou esta segunda-feira um reforço de 100 milhões de doses da Pfizer que devem chegar ainda este ano.

Quanto à vacina da Johnson and Johnson, Portugal continua à espera de orientações da Agência Europeia do Medicamento. As mais de 30 mil doses que chegaram ao país continuam armazenadas no centro logístico de Montemor-o-Velho.