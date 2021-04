Covid-19. Em pouco mais de três horas, cerca de 30 mil pessoas foram vacinadas

Em pouco mais de três horas, foram vacinadas perto de 30 mil pessoas este domingo. Depois da vacinação, há quem fiques mais descansado, mas não totalmente.

Milhares de professores e funcionários das escolas foram chamados este fim de semana para receberem a dose da vacina contra a covid-19. Os que ficaram em falta, serão chamados em breve.

O coordenador da task force considera que o país passou no primeiro teste de vacinar em larga escala, mas alerta para as próximas duas semanas a um mês, altura em que as entregas de vacinas vão disparar em Portugal.