Covid-19. Portugal atinge recorde ao vacinar 120 mil pessoas num só dia

Portugal atingiu um recorde de 120 mil doses de vacinas contra a covid-19 administradas num só dia. Este sábado chegou aos 2,5 milhões de administrações desde o inicio do processo. Foram vacinados 100 mil professores e funcionários das escolas, numa megaoperação que só termina ao final do dia de domingo.

A meta para o fim de semana é ambiciosa: vacinar perto de 170 mil professores e funcionários de escolas. O primeiro dia terminou com os números bem encaminhados e com um recorde para o país: foram administradas 120 mil doses. Portugal já tem mais de 2,5 milhões de pessoas com a primeira dose.

O pessoal docente e não docente que não foi chamado para este fim de semana deve receber a convocatória nos próximos dias. O vice-almirante Gouveia e Melo avisa que pequenas falhas podem surgir. Admite que o risco de tropeçar vai aumentar significativamente no próximo mês, quando dispara o número de vacinas a ser chegar ao país.

Nessa altura, vai ser preciso ter tudo pronto para garantir que todas as doses são administradas

em tempo útil. Para acautelar essas situações, este fim de semana estão a ser testadas diferentes formas de agendamento e organização.