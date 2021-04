Vacinação em massa. Inoculação traz tranquilidade aos professores

Cerca de 10 mil pessoas foram convocadas para a vacinação, no Algarve, durante este fim de semana. A lista abrange funcionários de escolas, centros de dia, apoio domiciliário e professores.

A vacina chega na véspera dos alunos do secundário regressarem às escolas e numa altura em que há dezenas de surtos em turmas nas escolas do Algarve. Com a variante inglesa a potenciar o risco de contagio, é com alívio que docentes e não docentes receberam a convocatória para vacinação.

Além dos professores e funcionários das escolas, também o pessoal de centros de dia, creches e apoio domiciliário estão nas listas para a vacinação deste fim de semana. No total, serão vacinados perto de 10 mil pessoas no Algarve.

Em Faro, estavam convocados 1.700 utentes, distribuídos por duas escolas. Este sábado de manhã, na escola Pinheiro e Rosa, o processo correu em velocidade cruzeiro, com mais de 40 pessoas vacinadas por hora. Na escola Neves Junior registaram-se algumas faltas

A vacinação nos concelhos com mais população está a ser feita nas escolas. Nos municípios do interior, o processo decorre nos centros de saúde. O Algarve conta ter cerca de 70% da população vacinada antes de agosto.