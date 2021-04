Vacinação em massa. Fenprof denuncia que há professores excluídos das listas

Em Coimbra, estão marcadas cerca de 2.200 pessoas para a vacinação. Mas a Fenprof diz que, nesta lista, faltam algumas centenas de professores e funcionários que o Ministério da Educação excluiu.

Ainda não eram 09:00 quando os primeiros professores e funcionários das escolas convocados entraram para receber a respetiva dose da vacina contra a covid-19. Alguns tinham visto ser adiada a vacinação por causa das dúvidas com uma das marcas.



A Fenprof esteve numa reunião, esta sexta-feira, com a tutela, de onde saiu descontente. Garante que há professores que foram esquecidos e outros até excluídos do processo de vacinação.

A vacinação estende-se até às 20:00 para poder atingir os valores previstos para este fim de semana. O objetivo é recuperar o atraso provocado pelo adiamento do fim de semana passado.