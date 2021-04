Covid-19. Mais de dois milhões de portugueses já tomaram uma dose da vacina

Em Portugal continental e nas ilhas, já foram ultrapassados os dois milhões de vacinados com uma dose da vacina contra a covid-19.

O ritmo de vacinação está a acelerar, mas a meta dos 100 mil por dia só deve ser atingida no próximo mês, quando os lotes das vacinas começarem a chegar em maior quantidade.

A SIC sabe que esta segunda-feira Portugal tinha armazenadas perto de 460 mil doses em Montemor-o-Velho. Mais de metade eram da Pfizer que, no início da semana, fez chegar ao país um carregamento com 235 mil doses.

Seguem-se as da Astrazeneca, as da Moderna e as da Johnson and Johnson que por falta de orientações do regulador europeu ainda não estão a ser utilizadas.

Agência Europeia do Medicamento divulga hoje parecer sobre a vacina da Johnson & Johnson

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) dará esta terça-feira um parecer sobre a vacina Johnson & Johnson/Janssen contra a covid-19, cuja utilização está suspensa nos Estados Unidos e na Europa por existir uma relação com coágulos no sangue.

A "conferência de imprensa virtual sobre as conclusões a propósito da avaliação da segurança" da vacina do grupo Johnson & Johnson deverá ter lugar às 16:00 (hora de Portugal).