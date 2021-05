Covid-19. Cerca de 900 pessoas ficaram por vacinar em Alcabideche

Esta segunda-feira, cerca de 900 pessoas ficaram por vacinar em Alcabideche, no concelho de Cascais. Foi agendada a vacinação de 2.100 pessoas, mas na verdade só existe capacidade para cerca de 1.200.

A Proteção Civil de Cascais, quando detetou este erro, ainda no domingo à noite, em conjunto com o município, tentou minimizar os danos, como explica a repórter da SIC no local, Francisca Ferreira Marques.

Segundo os serviços partilhados do Ministério da Saúde, não se trata de um erro informático, à semelhança do que aconteceu em dias anteriores. Afirmam que foram falhas de comunicação entre as autoridadedes regionais de saúde e os serviços partilhados do Ministério da Saúde. No entanto, e com base nas informações da Proteção Civil de Cascais, tudo aponta para um erro informático, que terá marcado pessoas em excesso.

