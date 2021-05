Covid-19: um em cada quatro portugueses já recebeu a primeira dose da vacina

Um em cada quatro portugueses já recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19, o que representa mais de 2,5 milhões de pessoas, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o relatório semanal da vacinação, 2.568.344 pessoas já foram vacinadas contra o vírus SARS-CoV-2, das quais 341.313 na última semana, enquanto 915.246 já têm a vacinação completa com as duas doses, o que equivale a 9% da população.

No total, já foram administradas 3.483.599 doses de vacinas desde que se iniciou o plano de vacinação contra a covid-19 em 27 de dezembro de 2020, indicam os dados da DGS.

Por grupos etários, 93% dos idosos com mais de 80 anos já receberam a primeira dose (632.941) e 82% (557.022) já concluíram a vacinação.

Na faixa entre os 65 e os 79 anos, 71% (1.137.503) também já tomou a primeira dose da vacina, percentagem que cai para apenas 7% (117.416) no que se refere à segunda toma.

O terceiro grupo mais vacinado é o das pessoas entre os 50 e os 64 anos, no qual 19% (400.759) foi vacinado com a primeira dose e 4% (88.720) tem a vacinação completa contra a covid-19, adianta ainda o relatório.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais vacinas administradas, com um total de 1.152.640, seguindo-se o Norte com 1.149.332, o Centro com 682.393, o Alentejo com 206.816, o Algarve com 129.979, a Madeira com 91.293 e os Açores com 68.047.

No que se refere à cobertura vacinal da população por regiões, o Alentejo lidera na vacinação completa (13%), enquanto o Centro tem 12% da população vacinada, os Açores e Madeira 9% e o Algarve, o Norte e Lisboa e Vale do Tejo 8%.

Desde o final de 2020, Portugal já recebeu 4.218.420 vacinas, tendo sido distribuídas pelos postos de vacinação do país e pelas regiões autónomas da Madeira e dos Açores 3.581.288 doses.

O objetivo do plano de vacinação contra a covid-19, que entrou recentemente na sua segunda fase, é vacinar 70% da população portuguesa até ao verão.

Em Portugal, morreram 16.981 pessoas dos 837.715 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.