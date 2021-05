Covid-19. Maiores de 60 anos devem estar vacinados em maio 

Os doentes acompanhados em consultas externas vão poder ser vacinados contra a covid-19 nos hospitais.

A garantia foi dada pelo responsável da task force e o processo deve começar na próxima semana, para facilitar a vacinação de quem tem doenças associadas.

O Sindicato dos Enfermeiros considera que as consultas externas são um bom recurso para acelerar o processo, mas são precisos profissionais. Já o administrador do Hospital São João, no Porto, disse à Antena 1 que não existem condições para assumir mais esta responsabilidade.

O plano de vacinação prevê que, em maio, todas as pessoas com mais de 60 anos estarão vacinadas.

A vacina da Johnson & Johnson vai começar a ser administrada, mas tal como a da AstraZeneca não é recomendada aos mais jovens. A Direção-Geral da Saúde deixa, no entanto, em aberto a possibilidade de ser usada em pessoas abaixo dos 50 anos.