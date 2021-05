Covid-19. Vacinadas 193 mil pessoas este fim de semana em Portugal

Portugal está a acelerar a vacinação. Este fim de semana, foram vacinadas 193 mil pessoas. No sábado, foi atingido o valor diário mais elevado desde o arranque da campanha: 129 mil doses administradas.

Durante os dois dias do fim de semana, docentes, não docentes e trabalhadores das respostas sociais foram chamados e até ao final da tarde de domingo 193 mil receberam a vacina.

No sábado, foi atingido o máximo diário de inoculações desde que a vacinação começou, com mais de 129 mil doses administradas.

O ritmo tem vindo a acelerar e, segundo os números mais recentes da task force, em Portugal foram administradas quase 4 milhões e meio de doses com a vacinação completa.

Quem tem 55 ou mais anos, já pode fazer o autoagendamento e receber a vacina a partir de 24 de maio. Quem já esteve infetado com covid, mas recuperou há mais de 6 meses também vai poder agendar a vacina para o início de junho.

No final da passada semana, o Governo autorizou em resolução de Conselho de Ministros o reforço das despesas com as vacinas: mais 67 milhões, num total que pode ir até aos 241 milhões de euros.