Covid-19. Um em cada três portugueses já tomou pelo menos uma dose da vacina

Neste momento, já foram adminstradas mais de 4 milhões e 600 mil doses das vacinas contra a covid-19 em Portugal. Mais de um milhão e 400 mil pessoas têm a vacina completa, ou seja, ou tomaram a vacina da Johnson - de toma única -, ou já têm as duas doses das restantes vacinas.

A esmagadora maioria dos maiores de 65 anos já tomou pelo menos uma dose da vacina. Na faixa etária entre os 65 e os 79 anos a percentagem de vacinados é de 89 por cento. Já nos maiores de 80 sobe para 95% com uma dose e 89% com a vacina completa.

O objetivo é chegar ao final do verão com 70% da população vacinada para, em princípio, se atingir a imunidade de grupo.

Portugal está com praticamente um terço da população vacinada. Com uma dose, considerados "protegidos, estão 17,3% dos portugueses. Já com a vacina completa, portanto "imunizados", está 14% da população.