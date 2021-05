Covid-19. Menores de 60 anos vacinados com AstraZeneca podem receber 2.ª dose de outra vacina 

As pessoas com menos de 60 anos que foram vacinadas contra a covid-19 com a primeira dose da AstraZeneca podem receber a segunda dose da Pfizer ou da Moderna.

A recomendação foi confirmada pela Direção-Geral de Saúde, que alterou a norma para a vacina.

"Esta norma determina que as pessoas com menos de 60 anos que já foram vacinadas com uma dose de vacina Vaxzevria possam ser vacinadas com uma vacina de mRNA (como a Pfizer ou a Moderna), respeitando o intervalo previsto de 12 semanas após a primeira dose", refere a DGS no documento publicado no seu site.

"As pessoas que adiaram a segunda dose do esquema da AstraZeneca, aguardando por nova recomendação da DGS, devem completar a vacinação, logo que possível, com uma dose de vacina de mRNA", sublinha a norma.

A DGS ressalva que neste esquema misto podem surgir alguns sintomas, como febre, cansaço, inchaço ou dor no local a administração, nos primeiros dias após a vacinação, tal como acontece com todas as vacinas contra a covid-19. Como tal, aconselha, "as pessoas devem estar atentas a estes sintomas e seguir as indicações do folheto da norma e dos profissionais de saúde".

Quem quiser manter a segunda dose da AstraZeneca tem de assinar declaração

Até agora, a norma da DGS dava duas alternativas: ou os cidadãos aceitavam ser vacinados com a segunda dose da AstraZeneca ou esperavam pelos resultados das investigações em curso sobre a combinação de vacinas diferentes.

Agora, com a alteração da norma, quem quiser manter a segunda dose da AstraZeneca pode fazê-lo, mas tem de assinar uma declaração de consentimento.

A segunda dose deve ser administrada com um intervalo de 12 semanas após a primeira.

A vacina da farmacêutica anglo-sueca está a ser utilizada em Portugal com limitações de idade, uma vez que, no início de abril, as autoridades de saúde recomendaram a sua administração em pessoas acima dos 60 anos.

Esta decisão surgiu dias depois da Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) ter indicado uma "possível ligação" entre a vacina, que passou a designar-se Vaxzevria, e "casos muito raros" de formação de coágulos sanguíneos, mas salientando que os benefícios de receber o fármaco superavam largamente os riscos dos seus efeitos secundários.

Nos próximos dias, chegam a Portugal mais 340 mil doses da vacina da AstraZeneca, incluídas num lote de mais de 1,4 milhões de vacinas de vários laboratórios, o que representa cerca de 25% do total de 5,7 milhões de doses já entregues desde que arrancou o plano de vacinação, a 27 de dezembro de 2020.

Segundo os últimos dados das autoridades de saúde, já foram administradas em Portugal 5.265.575 vacinas, das quais 1.672.583 são já segundas doses.



O autoagendamento da vacina para pessoas com mais de 50 anos já está disponível.

Em fase decisiva do processo de vacinação, o país vai receber nos próximos dias 1,4 milhões doses. A task force pretende que 70% da população esteja vacinada com pelo menos uma dose até dia 8 de agosto.

As pessoas com mais de 40 anos vão começar a ser vacinadas a partir de dia 6 de junho e as maiores de 30 anos a 20 de junho. Segundo o último relatório de vacinação já foram administradas cerca de 5,7 milhões de doses.