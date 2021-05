Covid-19. Task force mantém data prevista para 70% da população ter recebido pelo menos uma dose da vacina

O autoagendamento da vacina para pessoas com mais de 50 anos já está disponível.

Em fase decisiva do processo de vacinação, o país vai receber nos próximos dias 1,4 milhões doses. A task force pretende que 70% da população esteja vacinada com pelo menos uma dose até dia 8 de agosto.

As pessoas com mais de 40 anos vão começar a ser vacinadas a partir de dia 6 de junho e as maiores de 30 anos a 20 de junho. Segundo o último relatório de vacinação já foram administradas cerca de 5,7 milhões de doses.

