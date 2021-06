Covid-19. Maiores de 60 anos vão poder ser vacinados sem agendamento

Quem tem mais de 60 anos e ainda não foi vacinado vai poder dirigir-se a um centro de vacinação, sem agendar, e ser logo vacinado.

À saída do Congresso Nacional dos Médicos, em Coimbra, o coordenador da task-force de vacinação contra a covid-19 anunciou que para a semana já se poderá saber em que horários ou dias vai funcionar essa opção.

O objetivo, explica Henrique Gouveia e Melo, é vacinar quem escapou por alguma razão às tentativas de contacto ou agendamento e “garantir que ninguém fica para trás”.

Vacinação contra a covid-19 em Portugal entra na fase final no fim de agosto

Um em cada cinco portugueses tem a vacina completa. Há já praticamente dois milhões de pessoas em Portugal que, ou já têm as duas doses, ou tomaram a vacina da Johnson que é de toma única.

Desde o final de dezembro, foram administradas mais cinco milhões de doses no país. O objetivo é chegar à imunidade de grupo até à primeira semana de agosto.

Maiores de 20 anos vão começar a ser vacinados no início de agosto

Portugal deverá começar a vacinar as pessoas da faixa etária entre os 20 e os 30 anos no início de agosto. A garantia foi dada na terça-feira pelo coordenador do plano de vacinação, que explica ainda que já foram atendidas as quase todas as 60 mil pessoas que fizeram o auto-agendamento na internet e que não obtiveram resposta.

"Vamos acabar a vacinação das pessoas acima de 30 anos entre fim de julho e início de agosto e nessa altura vão começar a vacinar-se as pessoas com 20 anos", disse Henrique Gouveia e Melo aos jornalistas à margem do evento eHealth Summit.

O coordenador da task force explicou que, quando se chegar à faixa etária dos 18 anos, estará vacinada de "grosso modo" mais de 90% da população.