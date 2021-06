Covid-19. Cerca de 63 mil jovens entre os 16 e 24 anos já foram vacinados em Portugal

Cerca de 63 mil jovens com idades entre os 16 e os 24 anos já foram vacinados contra a covid-19 em Portugal, onde 19% da população já está imunizada com as duas doses, revelam dados da DGS divulgados esta terça-feira.

Segundo os dados do relatório semanal da vacinação da DGS, foram vacinados 1.099 jovens entre os 16 e os 17 anos com a primeira dose e 323 têm a vacinação completa.

"A classe de pessoas com idade inferior a 18 anos contempla jovens entre os 16 e os 17 anos que têm indicação de vacinação segundo a Norma 2/2021 da DGS e a quem foi administrada vacina Comirnaty (Pfizer-BioNTech)", refere a DGS.

Os dados indicam também que já estão vacinados com a primeira dose 38.276 jovens entre os 18 e os 24 anos com a primeira dose e 23.158 (3%) com as duas doses da vacina contra a covid-19.

Segundo a DGS, a vacinação por faixas etárias decrescentes, até aos 16 anos, e de pessoas com 16 ou mais anos, aplica-se a quem tenham doenças com risco acrescido de covid-19 grave ou morte, como a diabetes, obesidade grave, doença oncológica ativa, transplantação e imunossupressão, doenças neurológicas graves e doenças mentais.

De acordo com o relatório semanal da vacinação divulgado pela DGS, 3.757.395 pessoas já estão vacinadas com a primeira dose, o que corresponde a 37% da população, e 1.979.425 têm a vacinação completa (19%).

Os dados precisam que na última semana foram vacinadas mais 227.971 pessoas com a primeira dose e 323.680 com a segunda, totalizando 551.651.

Dado Ruvic / Reuters

Os números da vacinação em Portugal

Noventa e seis por cento das pessoas com 80 ou mais anos já estão vacinadas com a primeira dose (651.263) e o número de imunizados com as duas doses subiu para 91% (613.583).

Também aumentou para 93% as pessoas com idades entre os 65 e 79 anos que receberam a primeira dose da vacina (1.496.398) e para 42% os que têm a vacinação completa (674.713).

No grupo entre os 50 e os 64 anos, 52% (1.115.543) já foram vacinados pela primeira vez e outros 18% (382.733) já receberam as duas doses da vacina contra a covid-19.

Há ainda 1.099 crianças e jovens, dos zero aos 17 anos, vacinadas com a primeira dose, enquanto 323 já tem a vacinação completa, precisam os dados da Direção-Geral da Saúde.

MIGUEL A. LOPES

Por regiões, os dados da DGS indicam que o Norte continua a liderar no número de vacinas administradas, com um total de 1.956.625 doses, mais 199.193 face à semana anterior, seguido da região de Lisboa e Vale do Tejo, onde já foram administradas 1.903.645 doses, mais 196.683.

O Centro é a terceira região do país onde mais pessoas receberam a vacina, totalizando 1.064.328, mais 79.882 comparativamente à semana passada, seguindo-se o Alentejo com 318.341, mais 25.486, o Algarve, com 225.458, mais 26.196.

No arquipélago da Madeira já foram administradas 144.578 doses de vacina, mais 12.406 do que na semana anterior, e os Açores 119.601, mais 11.503, segundo o relatório semanal da vacinação.

Relativamente à cobertura vacinal da população por regiões, o Alentejo lidera na percentagem de pessoas que já receberam uma dose da vacina (43%), enquanto o Centro apresenta 41%.

A Madeira surge na terceira posição 37% da população com uma dose tomada, seguindo-se o Norte com 36%, Lisboa e Vale do Tejo com 35%, os Açores com 34% e o Algarve com 32%.

Desde que se iniciou a vacinação contra a covid-19, a 27 de dezembro de 2020, Portugal já recebeu 6.254.220 vacinas, tendo sido distribuídas pelos postos de vacinação do território continental e pelas regiões autónomas 5.644.760 doses.