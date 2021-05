Covid-19. Portugal prepara orientações para vacinação em grávidas

A Direção-Geral de Saúde (DGS) está a criar orientações nacionais sobre a vacinação em grávidas. Segundo a Ordem dos Médicos, as grávidas podem passar a ser uma população prioritária na administração da vacina. Os especialistas recomendam a vacinação e alegam que os benefícios são superiores aos riscos.

Os estudos são recentes, mas mostram que as vacinas são seguras para as grávidas e que os benefícios são superiores aos riscos. Em Portugal estão a ser preparadas orientações pelas autoridades de saúde, em conjunto com a Ordem dos Médicos.

A recomendação é vacinar, em particular as grávidas de risco - que podem passar a ser consideradas população prioritária. As consequências da covid-19 numa grávida podem ser mais complicadas, em particular no último trimestre.

Os efeitos secundários da vacina podem aparecer e serem ligeiramente acentuados. Os estudos e especialistas recomendam, mas a última decisão é sempre da grávida.

A SIC contactou a DGS, mas, até à emissão desta reportagem, não obteve resposta.