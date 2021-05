Covid-19. Administradas quase 5,5 milhões de doses da vacina em Portugal

Em Portugal já foram administradas quase 5,5 milhões de vacinas e com a vacinação completa há 1,9 milhões de pessoas. A task force acredita que em agosto 70% da população terá pelo menos uma dose e estará conseguida a imunidade de grupo.

Com o mês de maio a terminar, e cinco meses depois de ter começado, já foram administradas quase 5,5 milhões de doses da vacina contra a covid-19 em Portugal. Dessas, 3,6 milhões são pessoas vacinadas com a primeira dose e 1,9 milhões são pessoas com a vacinação completa.

Nos 80 ou mais anos, 97% dos portugueses receberam a primeira dose, percentagem igual entre 70 e 79 anos, menos 10 pontos percentuais entre os 60 e 69 anos. Na faixa dos 50-59, 41% receberam a primeira dose.

A nível das regiões, e segundo a task force, vai ser preciso reforçar a vacinação nas zonas onde a percentagem de vacinas administradas é mais baixa, como Algarve e Lisboa e Vale do Tejo.

Na distribuição das vacinas, que não é escolhida pelo utente e depende da disponibilidade dos lotes, a Pfizer é a mais utilizada em Portugal, com quase quatro milhões de doses administradas. Seguem-se a AstraZeneca, a Moderna e a Johnson – esta última de toma única.

Junho será um mês decisivo no processo. Está previsto o fim da vacinação da faixa dos 50 anos, avançando para as faixas etárias acima dos 30 anos. No início de agosto, 70% da população deverá ter recebido pelo menos uma dose da vacina.