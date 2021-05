Covid-19. Corrida ao autoagendamento provoca constrangimentos

O autoagendamento para a vacinação covid-19 criou dificuldades no sistema de marcação de vacinas, com 100 mil pessoas com mais de 50 anos a procurarem uma vaga nas primeiras 48 horas.

Com esta corrida ao autoagendamento, o prazo de 72 horas para comunicar o horário nem sempre foi cumprido.

Segundo o Correio da Manhã, em Lisboa, quem tem entre 50 e 55 anos tem de esperar 12 dias. No Porto, Faro e Évora não há vagas disponíveis. Quem faz o auto agendamento pode escolher um centro de vacinação fora da zona em que reside.

Os pedidos de agendamento somavam já, na sexta-feira, 660 mil inscrições. A grande maioria foi concretizada quando abriu o autoagendamneto para os maiores de 55 anos.