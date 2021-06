Covid-19. Agendamento da vacinação para maiores de 45 anos disponível a partir desta sexta-feira

O autoagendamento da vacinação para quem tem entre 45 e 49 anos fica disponível esta sexta-feira à tarde. A Direção-Geral da Saúde confirma que o sistema já está em testes para que as vacinas comecem a ser administradas a partir de dia 14 de junho.

A partir de 20 de junho, a vacinação deve estende-se aos maiores de 30 anos. Portugal deverá começar a vacinar as pessoas da faixa etária entre os 20 e os 30 anos no início de agosto.

"Vamos acabar a vacinação das pessoas acima de 30 anos entre fim de julho e início de agosto e nessa altura vão começar a vacinar-se as pessoas com 20 anos", explicou Henrique Gouveia e Melo no início desta semana.