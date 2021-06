Morte de pessoas vacinadas. "Em todas as vacinas isso acontece", lembra Marcelo

Um surto de covid-19 num lar de Mafra provocou a morte de dois utentes com a vacinação completa contra a covid-19.

Dos 15 idosos infetados, dois estão internados, mas todos os restantes apresentam apenas “sintomas ligeiros”.

Sobre as mortes de pessoas já vacinadas contra a covid-19, o Presidente da República lembrou esta terça-feira que isso acontece com outras vacinas, nomeadamente com a vacina da gripe.

DGS CONFIRMA SEIS SURTOS EM LARES

A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou a existência de seis surtos em lares. Numa resposta enviada à RTP, a DGS informa que estes surtos correspondem a um total de 54 casos, parte deles já recuperados.