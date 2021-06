Marta Temido garante estar atenta aos casos de covid-19 em lares

A Ministra da Saúde afirmou esta terça-feira estar atenta aos casos de covid-19 em lares. Ainda assim, Marta Temido, ao contrário do que aconteceu no passado, diz que, para já, não se justifica limitar as visitas aos idosos institucionalizados.

“Estamos numa situação em que vacinados que eventualmente têm casos de transmissão têm uma doença mais moderada e controlada, mas naturalmente estamos atentos.”

DGS confirma seis surtos em lares

A Direção-Geral de Saúde confirmou a existência de seis surtos em lares. Numa resposta enviada à RTP, a DGS informa que estes surtos correspondem a um total de 54 casos, parte deles já recuperados.