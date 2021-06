Covid-19. Gouveia e Melo admite problema com entregas de vacinas

A vacinação para os maiores de 18 anos vai começar a 4 de julho, mas a meta da imunidade de grupo a 8 de agosto está comprometida, por falta de vacinas.

O vice-almirante Gouveia e Melo revelou esta quarta-feira que as falhas nas entregas estão a travar os planos de vacinação que estão no máximo da gestão dos stocks. Portugal recebeu, no segundo semestre, quase menos três milhões de doses do que o esperado.

A variante Delta preocupa e tem sido feito um esforço para encurtar o prazo entre as duas tomas da Astrazeneca.